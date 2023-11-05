Лоза: Если Дзюбе заплатят хорошие деньги, он и за «Спартак» пойдёт играть

Известный артист и поклонник «Спартака» Юрий Лоза высказался о матче между «красно-белыми» и «Локомотивом».

«Бороться и биться будут обе команды. Дзюба против «Спартака»? Он — нападающий, у него на каждую игру должна быть особая заряженность. Это его работа, он за это получает деньги», — заявил Лоза Betonmobile.

Как отметил эксперт, за свою карьеру Дзюба успел поиграть за многие команды, поэтому он не может забивать из симпатии только «Спартаку». Сейчас такая ситуация, что Дзюба выступает за «Локомотив», но если «красно-белые» ему хорошо заплатят, то он вернется в команду, добавил Лоза.

Матч 14-го тура РПЛ между «Локомотив» и «Спартаком» продолжается в эти минуты. За всеми событиями встречи можно следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.