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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Абаев отметил преимущество «Зенита» в чемпионской гонке РПЛ

05 Ноября 2023 • 19:44 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
11.11 19:30

Бывший вратарь «Краснодара» Илья Абаев высказался о чемпионской гонке Российской премьер-лиги, в которой «быки» противостоят «Зениту».

У «Краснодара» много молодых парней в команде, а петербуржцы чётко играют на победу и знают, что для этого нужно. При равенстве очков в концовке чемпионата у «Зенита» 100% будет преимущество», — рассказал Абаев в интервью Metaratings.ru.

По мнению эксперта, рано говорить о шансах «Краснодара» на «золото», в том числе и из-за большего опыта «сине-бело-голубых».

Напомним, что после 14-ти туров Российской премьер-лиги «Краснодар» на два очка опережает «Зенит» перед очным матчем, который пройдёт в Санкт-Петербурге 11 ноября.

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