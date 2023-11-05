Абаев отметил преимущество «Зенита» в чемпионской гонке РПЛ

Бывший вратарь «Краснодара» Илья Абаев высказался о чемпионской гонке Российской премьер-лиги, в которой «быки» противостоят «Зениту».

У «Краснодара» много молодых парней в команде, а петербуржцы чётко играют на победу и знают, что для этого нужно. При равенстве очков в концовке чемпионата у «Зенита» 100% будет преимущество», — рассказал Абаев в интервью Metaratings.ru.

По мнению эксперта, рано говорить о шансах «Краснодара» на «золото», в том числе и из-за большего опыта «сине-бело-голубых».

Напомним, что после 14-ти туров Российской премьер-лиги «Краснодар» на два очка опережает «Зенит» перед очным матчем, который пройдёт в Санкт-Петербурге 11 ноября.