Чалов — о победе над «Пари НН»: «Сегодня удача была на нашей стороне»

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов подвёл итоги матча 14-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на своём поле одержал волевую победу над «Пари НН» (3:2).

Форвард отметил, что игра получилась тяжёлой, и дал понять, что в команде знали о том, что если нижегородский клуб забьёт первым, то они будут играть в низком блоке.

«Пари НН» удивил, игроки хорошо цеплялись за мячи. Сегодня удача была на нашей стороне», - приводит слова Чалова «Матч ТВ».

Напомним, что благодаря победе подопечные Владимира Федотова поднялись на третье место в турнирной таблице. В следующем туре они на выезде сыграют против «Факела».