Боков считает, что «Краснодар» будет лидировать в РПЛ до зимней паузы

Бывший футболист ЦСКА Максим Боков поделился комментарием о чемпионской гонке в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Зениту» будет нелегко. Конец сезона еще впереди. Когда будет последняя игра — тогда посмотрим, останутся ли краснодарцы на первом месте или нет, а до зимнего перерыва, конечно, продержатся», — приводит слова Бокова Metaratings.

После 14 игр «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в своем активе 31 очко. «Зенит» располагается на второй позиции, отставая от «быков» на два зачетных балла.

В следующем туре «Зенит» и «Краснодар» сойдутся в очном противостоянии. Игра запланирована на 11 ноября, начало — в 19:30 по мск.