Севикян: У нас был тяжёлый выезд в Москву

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян высказался о поражении от ЦСКА в матче 14-го тура Российской премьер-лиги.

«ЦСКА — организованная команда, у нас был тяжёлый выезд. Два гола за две минуты, потеряли концентрацию, но играли достойно», — приводит слова игрока нижегородцев «Матч ТВ». Также футболист отметил, что спокойно отнёсся к решению тренерского штаба оставить игрока вне основного состава.

Напомним, что «Пари НН» проиграл гостевой матч со счётом 2:3. Подопечные Сергея Юрана вели в счёте к 71-й минуте.