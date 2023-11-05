Трошечкин высказался о первом голе «Пари НН» в ворота ЦСКА

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин высказался о первом голе нижегородской команды в матче 14-го тура Российской премьер-лиги против московского ЦСКА.

Перед голом мяч, вероятно, покинул пределы поля.

Игрок отметил, что был далеко от этого эпизода, а его повтор не стал смотреть.

«Там рядом был ассистент судьи. Если бы там что‑то было, он бы увидел. Мы видели, как такие мячи забивали в Англии, на чемпионате мира, когда по картинке казалось, что аут, но на самом деле его не было», - приводит слова Трошечкина «Матч ТВ».

Напомним, что ЦСКА одержал победу со счётом 3:2 и поднялся на третью строчку в турнирной таблице.