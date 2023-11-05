Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «армейцев» в матче против «Пари НН».

«ЦСКА в первом тайме играл как-то слишком академично. Как будто самоуверенно так, что забьют в любом случае. А вот второй тайм уже заиграли нормально, по рабоче-крестьянски: вперёд, вперёд и обострение. Так что все получилось нормально. Так и нужно играть всегда. И стоит отметить, что все голы были забиты при помощи флангов. Вот что значит нормально включать фланги в атаку.

Когда советская сборная была сильной, у нас было много хороших быстрых фланговых нападающих. И вот тут что получилось. Вышел Файзуллаев и сделал игру. Федотов - молодец, что построил сегодня игру по флангам. Мне ЦСКА понравился по игре, по движению, по физической форме. Ну в плане техники они превосходили соперников, что и понятно. Так что все нормально», - сказал Пономарёв.