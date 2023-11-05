Алдонин — о Файзуллаеве: Аббос лучший игрок команды на данном этапе отрезка, он всегда ведёт её вперёд

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался о прошедшем матче 14-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб одержал волевую победу над «Пари НН» (3:2).

Экс-игрок сборной России отметил, что ему хотелось бы, чтобы «армейцы» доминировали в домашних матчах. Также он похвалил Владимира Федотова, который заменами перестороил игру команды.

«Для меня лучшим игроком матча является Аббос Файзуллаев. Он всегда играет на обострение. Аббос лучший игрок команды на данном этапе отрезка, он всегда ведет ее вперед, обладая хорошими передачами и дриблингом», - приводит слова Алдонина «Спорт-Экспресс».

ЦСКА благодаря победе поднялся на третье место в турнирной таблице.