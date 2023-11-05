Федотов: «Можно много сказать эпитетов «Пари НН»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов для «Матч ТВ» дал комментарий после игры с «Пари НН».

- Какие у вас эмоции после такой качельной игры?

- Эмоции очень хорошие, положительные. Мы как команда проявили характер, мастерство и очень непростой поединок. Хотя казалось, что мы владели преимуществом, создавали моменты, некоторые были очень опасными. Чего мы опасались, то и произошло. В одной из первых атак мы пропустили после фланговой атаке этот гол, быстро отыгрались и опять проявили потерю концентрации при угловом ударе и пропустили второй гол. Сложно такие нелегко складывающиеся матчи. Соперник очень жестко обороняется, самоотверженно, дисциплинированно, здесь можно много сказать эпитетов, тактически грамотно. Нам удалось все-таки, немного передернули схему, сработала она, свежая кровь, вышли, это дало свои плоды, мы забили два хороших гола.

- Расскажите про эти перестроения, как это все рождалось? Гайич уходит направо, Мойзес слева, защитники, два центральных. Отрабатывалось ли это заранее, или это экспромт по ходу сегодняшнего матча?

- Футбол многообразен. Функционал футболиста меняет все на футбольном поле. Посыл больше играть в атаку в любой схеме. Самое главное, чтобы было желание и умение. Здесь получилось так, что уже ситуация требовала. Соперник к нам адаптировался, правый фланг, наверное, надо признать, не работал столь эффективно. Нужно было как раз в этом плане что-то поменять. Появились новые лица с новыми идеями и навыками. Это сработало.

- Продолжают выбывать у вас футболисты. Теперь Заболотный не сыграет в Воронеже из-за перебора карточек. Как у вас происходят все эти раздумья относительно того, что делать в следующем матче? В момент с четвертой карточкой Заболотного сегодня стали думать, что делать в Воронеже?

- Нет, мы сейчас немного порадовались, оценили эту степень влияния. Мойзес и Заболотный - четвертые желтые карточки. Завтра восстановимся. По ходу пьесы будем двигаться дальше и думать, как из этой ситуации выходить.

- Как находить эмоции команде в ситуации с такими затратными матчами, как не быть выхолощенными?

- Победы окрыляют, они очень позитивно работают над восстановлением. У нас есть до 11 числа достаточно времени, чтобы и эмоции, и функционал привести к нужному знаменателю и быть хладнокровными в игре в Воронеже.