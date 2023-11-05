Чалов оформил сотое голевое действие в Премьер-лиге

Нападающий столичного ЦСКА Фёдор Чалов воскресным вечером забил в ворота нижегородского «Пари НН». Он поразил ворота Артура Нигматуллина в очной встрече на 37-й минуте, сделав счёт 1:1.

Как сообщает Opta Sports, Чалов теперь достиг отметки в 100 результативных действий в РПЛ (72 голов и 28 голевых передач). Среди действующих игроков РПЛ такое достижение есть только только Артёма Дзюбы («Локомотив»), Фёдора Смолова («Динамо»), Квинси Промеса («Спартак»), Кристиана Нобоа («Сочи») и Алексея Ионова («Ростов»).

Отметим, что всего у Фёдора в этом сезоне во всех турнирах набралось уже 11 голов за свой клуб.