Глушаков — о матче «Локомотив» - «Спартак»: Болеть и переживать за кого‑то я не собираюсь

Бывший футболист московских «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби.

Экс-игрок сборной России отметил, что болеть и переживать за кого-то не собирается, но считает, что игра получится непредсказуемой.

«Пусть победит сильнейший. В «Спартаке» сложная ситуация, надо выкарабкиваться. В «Локомотиве» же сейчас всё нормально, но команда шарахается вверх‑вниз», - приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, что столичное дерби пройдёт на «РЖД Арене». Свисток о начале поединка в исполнении Павла Кукуяна прозвучит в 19:30 по московскому времени.