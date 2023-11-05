Булыкин: Дзюба и Соболев — форварды примерно одинакового уровня

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин сравнил фоврардов «Спартака» и «Локомотива» Александра Соболева и Артёма Дзюбу перед очным матчем 14-го тура РПЛ.

«Сложно сказать, кто из них лучше, ведь оба форварда приносят пользу своим командам. Александр и Артём уверенно работают на втором этаже и борются за верховые мячи. Сейчас это форварды примерно одинакового уровня», — рассказал Булыкин в интервью «РБ Спорт».

По его словам, важно судить не только по числу забитых мячей, но и по месту команд в турнирной таблице чемпионата.

Напомним, что «Локомотив» и «Спартак» встретятся на «РЖД Арене» в воскресенье, 5 ноября. Стартовый свисток назначен на 19:30 по московскому времени.