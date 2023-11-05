Юран: «Такие три мяча дурацкие, что первый пропустили, что эти два»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с ЦСКА.

- Забили два мяча и вели в счете. Чего не хватило «Нижнему» сегодня, чтобы это преимущество удержать до конца матча?

- Сложно сейчас после игры анализировать, что не хватило. Это уже будем анализировать. Такие три мяча дурацкие, что первый пропустили, что эти два. Посмотрим, разберем, что не хватило.

- Эксперт сказал, что вы не успели среагировать на те изменения, что произошли в расстановке футболистов ЦСКА. Насколько можно было оперативно под все это подстроиться?

- Подо что? Они что, перешли на игру в четыре защитника?

- Перешли. Набабкин играл в центре защиты вместе с Рошей.

- Чего оно поменялось-то? Там стало больше футболистов или меньше футболистов? Ничего, так же, как была доставка на фланг и дальше на большого нападающего, вот и всё.

- Что сегодня понравилось в игре вашей команды?

- Самоотдача была и желание у парней. Играли, скажем так, и впереди неплохо, хотели выиграть. Оно и давалось. Мы разберем эти моменты, потому что видно было, что ЦСКА немного панически играл, мы понимали, что 2:1, и ускоряли, где-то переходили на простой футбол. Поэтому в целом заставили, как говорится, панические атаки проводить. Эти два мяча, особенно когда сравняли и третий забили, не может так мяч проходить вдоль вратарской.

- В случае с первым забитым мячом вашей команды. Футболисты ЦСКА говорили, что мяч ушел, вы находились рядом с линией и видели это вблизи. Как вы видели этот эпизод? Ушел мяч или нет?

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- Проверили ВАР-то. И?

- Футболисты ЦСКА все равно возмущались.

- Так у них и не спрашивает никто. Они возмущались…