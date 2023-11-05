Ивич: «Наша цель — победить «Зенит»

Наставник «Краснодара» Владимир Ивич назвал цель команды на матч 15-го тура Российской премьер-лиги против «Зенита».

«Наша цель — победить «Зенит», мы играем с сильным клубом. Что произойдёт, я не знаю. Это будет игра за три очка как для нас, так и для «Зенита», — заявил сербский специалист в эфире «Матч ТВ». Также Ивич отметил после победы над «Крыльев Советов», что смена тактики не стала причиной неудачи во встрече с ЦСКА.

Напомним, что «Краснодар» опережает «Зенит» на два очка в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Сине-бело-голубые» примут «быков» на «Газпром Арене» в субботу, 11 ноября.