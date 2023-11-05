Наставник столичного «Спартака» Гильермо Абаскаль больше не рассчитывает на центрального защитника «красно-белых» Павла Маслова. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», молодой футболист теперь намерен уйти в аренду грядущей зимой.

Маслов – нерегулярный игрок спартаковцев. В этом сезоне в его активе лишь четыре выхода на поле, три раза – в Кубке России и лишь раз – в рамках Премьер-лиги. Голевыми действиями в них 23-летний футболист не отличился. Действующий контракт Павла с его клубом, кстати, рассчитан до конца текущего сезона.

Отметим, что в прошлое трансферное окно Маслов уже мог отправиться в аренду из «Спартака», однако обстоятельства сложились так, что игрок остался в клубе.