В «Локомотиве» подтвердили интерес к Вере

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался об интересе столичного клуба к полузащитнику «Оренбургу» Лукасу Вере.

«Интерес есть. Мы ведем переговоры», - приводит слова Ульянова «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщали, что аргентинец пополнит ряды «железнодорожников» уже в зимнее трансферное окно, заключив долгосрочный контракт, который будет рассчитан до 30 июня 2027 года, а сумма трансфера составит около трех миллионов евро.

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 13 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами партнёрам по команде.