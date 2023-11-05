Обляков - о первом голе ЦСКА: «Чалов сказал, что микрокасание всё-таки было»

Лучший футболист матча ЦСКА - «Пари НН» Иван Обляков поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Кто же все-таки забил первый гол ЦСКА?

- Я, честно говоря, не знаю. Хороший матч был такой, тяжелый. Третья игра на неделе нелегко дается, но проявили характер, переломили и заслуженно победили. Изменили ход матча. Честно, не знаю, кто забил. Федя говорит, что там какое-то микрокасание. Но как решат. Я всегда рад и голевым передачам. Главное, что команда забила.

- Фёдор сказал, что все-таки какое-то касание было?

- Сказал, что микро-, микрокасание все-таки было. Там уже как решат, я не знаю.

- Что происходило в раздевалке в перерыве в тот момент, когда уступали в счете?

- Поговорили там, тренерский штаб сказал, и мы поговорили, что ничего не потеряно, что игры легко переламываются. Мы создавали моменты, контролировали игру. Просто где-то чуть-чуть ошибались, так скажем. Там со стандарта забили. Будем работать над этим.

- Расскажите про перестроения, которые произошли по ходу второго тайма, когда поменялась схема. Насколько готовились к этому, или это стало неожиданностью по ходу этого матча?

- Да нет, не готовились. Есть одна схема, но так получилось, что проигрывали и нужно было добавлять игрока в атаку, защитника убирать. Уже где-то перестроились на четыре защитника. Это сработало, забили два гола.

- Как вам в одиночке в опорной зоне игралось после этих перестроений?

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- Я не в одиночке, там Саша Зделар поднялся ко мне, поэтому всё хорошо, нормально.

- По эмоциям, расскажите, что это был за матч, самый эмоциональный пока на данный момент сезона?

- Да нет, наверное, нет. Повторюсь, третья игра на неделе. Тяжело дается, но где-то вытащили вот эту эмоцию какую-то, добавили в игре, здорово, все молодцы, радость от этого еще больше.