Обляков стал лучшим игроком матча ЦСКА и «Пари НН»

Полузащитник столичного ЦСКА Иван Обляков признан лучшим футболистом матча 14-го тура Российской премьер-лиги против «Пари НН».

Хавбек «армейцев» отдал результативную передачу в победной для московского клуба встрече. В 10 матчах нынешнего сезона Обляков отдал три результативные передачи. ЦСКА одержал волевую победу, выиграв со счётом 3:2.

Успех подопечных Владимира Федотова позволил «армейцам» выйти на третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 24 очками. «Пари НН» находится на шестой строчке в чемпионате с 20 баллами.