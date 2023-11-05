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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Обляков стал лучшим игроком матча ЦСКА и «Пари НН»

05 Ноября 2023 • 18:42 Комментировать
ЦСКА Москва
3:2
Пари НН

Полузащитник столичного ЦСКА Иван Обляков признан лучшим футболистом матча 14-го тура Российской премьер-лиги против «Пари НН».

Хавбек «армейцев» отдал результативную передачу в победной для московского клуба встрече. В 10 матчах нынешнего сезона Обляков отдал три результативные передачи. ЦСКА одержал волевую победу, выиграв со счётом 3:2.

Успех подопечных Владимира Федотова позволил «армейцам» выйти на третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 24 очками. «Пари НН» находится на шестой строчке в чемпионате с 20 баллами. 

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