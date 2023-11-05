Гурцкая: Абаскаль многое прощает Дуарте

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об игре центральных защитников «Спартака» Срджана Бабича и Алексиса Дуарте.

«Бабич — более-менее. Когда он стал играть, и Дуарте стал играть надежнее. Не понимаю отношение Абаскаля, как будто есть любимчики среди иностранцев. Дуарте прощается многое», — приводит слова Гурцкая «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний Дуарте принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями. На счету Бабича 9 игр за «красно-белых» и два забитых мяча.

На данный момент «Спартак» занимает седьмое место в чемпионате России, имея в своем активе 20 очков.