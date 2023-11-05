Тарасов: Не скажу, что «Краснодар» удивляет

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о «Краснодаре», который в матче 14-го тура Российской премьер-лиги оказался сильнее «Крыльев Советов» и вернулся на первую строчку в турнирной таблице.

Экс-игрок сборной России отметил, что его не удивляют результаты «быков», ведь они долго шли к этой мечте, поэтому, если они хотят бороться за чемпионство, то нужно не сбавлять обороты.

«Чемпионат не удивляет, потому что всегда были такие клубы-аутсайдеры, на которых никто не ставил, а они обыгрывали грандов», - приводит слова Тарасова «Чемпионат».

Напомним, что в следующем туре «Краснодар» сыграет против «Зенита» в Санкт-Петербурге.