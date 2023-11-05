Синицын: Если Вендел уйдёт, то зимой «Зенит» будет усиляться

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался о трансферной политике петербургского «Зенита» на фоне возможного ухода Вендела.

«Уйдёт он или нет – зимой будет какое-то усиление. Человека два-три, наверное. Самое интересное будет весной. Сейчас у них задача, я так понимаю, по максимуму набирать очки, стараться наиграть костяк», – приводит слова Синицына Metaratings.ru.

По его мнению, уход Вендела подстегнёт руководство «Зенита» усилиться в ближайшее трансферное окно, поскольку для чемпиона России очень важно не отпускать конкурентов.

Напомним, что после 14-ти туров РПЛ «Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на два очка. Петербургский клуб выиграл последние пять розыгрышей Российской премьер-лиги.