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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Синицын: Если Вендел уйдёт, то зимой «Зенит» будет усиляться

05 Ноября 2023 • 18:35 Комментировать (1)
Балтика
0:2
Зенит

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался о трансферной политике петербургского «Зенита» на фоне возможного ухода Вендела.

«Уйдёт он или нет – зимой будет какое-то усиление. Человека два-три, наверное. Самое интересное будет весной. Сейчас у них задача, я так понимаю, по максимуму набирать очки, стараться наиграть костяк», – приводит слова Синицына Metaratings.ru.

По его мнению, уход Вендела подстегнёт руководство «Зенита» усилиться в ближайшее трансферное окно, поскольку для чемпиона России очень важно не отпускать конкурентов.

Напомним, что после 14-ти туров РПЛ «Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на два очка. Петербургский клуб выиграл последние пять розыгрышей Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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Valerij Ovchinnikov
05 Ноября 2023 в 19:39
Зениту надо хорошо подумать об усилении средней линии,не только технарями,но игроками интеллектуалами, импровизаторами и организаторами.Сергеев один из немногих,кто может по ситуации принять быстрое и правильное решение(гол в ворота Балтики и др. моменты),но ему нужны такие же подыгрывающие.Интересное быстрое ,техническое решение принял Клаудинио ,когда был забит второй гол. Обратил на себя внимание Круговой,достаточно быстрый,безусловно думающий,техничный игрок ,которому необходимо больше игрового времени для уверенности и раскрытия всего потенциала.Если уйдет Вендел средняя линия существенно осбнет Команда не сильно выделяется среди многих других клубов своими тактико-техническими способностями и возможностями.А это говорит о том ,что вряд ли получится прыгнуть выше своей головы. Нужно работать и работать.Удачи
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