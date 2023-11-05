Заболотный не поможет ЦСКА в матче против «Факела»

Форвард столичного ЦСКА Антон Заболотный не поможет своему клубу в матче 15 тура Российской премьер-лиги против воронежского «Факела» на выезде. Нападающий в сегодняшней игре против «Пари НН» получил жёлтую карточку и из-за перебора предупреждений будет недоступен на следующий матч.
Напомним, что Заболотный помог своей команда сравнять счёт в сегодняшнем непростом матче «армейцев» против «горожан». Третий, победный гол ЦСКА забил форвард Виктор Давила, вышедший на замену во втором тайме.
Всего у Заболотного в этом сезоне в активе шесть забитых голов во всех официальных турнирах.
Больше информации о том, как ЦСКА одержал волевую победу над нижегородскими гостями - в нашем обзоре.
Бан пользователя