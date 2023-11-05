Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе «Краснодара» над «Крыльями Советов», 2:1, в матче 14-го тура РПЛ.

- Как оцените результат встречи «Краснодара» с самарским клубом?

- Второй тайм мне больше понравился. В первом команды играли парашютом. Боялись что-то не расплескать, поэтому скорости были не запредельные. Внимание соперники больше уделяли обороне. У обеих команд хорошо ходил мяч, они его пытались контролировать, но боялись допустить ошибку и потерять из-за этого место под солнцем. Второй тайм получился другим. Оба клуба прибавили в скорости, больше стало куража, интересных ходов, направленных в штрафную площадь. Но при этом и та, и другая команда оставили хорошее впечатление. «Быки» выиграли заслуженно, но камень в огород самарцев тоже бросить нельзя. Они показали свое игровое умение, которое так нравится зрителям. Соперники много провели хороших комбинаций. Этот матч запомнится своим качеством.

- Как оцените первый мяч «Краснодара», когда Евгеньев не разобрался со своим голкипером, и Кордоба забил?

- Это позиционная ошибка. Евгеньев не просмотрел зону, в которой находился футболист «Краснодара», и Кордоба выскочил из-под него. А Евгеньев смотрел в мяч и играл в мяч. Но в футболе есть прописные истины, когда нужно держать в поле зрения и того игрока, который находится в твоей зоне.

- То есть там больше защитник ошибся, чем вратарь?

- Голкипер мог выручить, если бы чуть повезло, или отправить мяч за линию ворот. Но это совсем не его ошибка. Это недоработка Евгеньева.

- Второй мяч, забитый хозяевами, вам больше понравился?

- Гол Олусегуна получился очень красивым. Ну а мяч Писарского – это вина защитников «быков».

- Чего не хватило «Крыльям Советов»? Они захватили инициативу в начале встречи, в первые 15 минут, но после попущенного мяча игра перевернулась.

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- Просто «Краснодар» оказался сильнее в эпизодах. Когда мы говорим, почему та или иная команда находится на определенном месте, надо смотреть на то, как играют ее футболисты. «Краснодар» играет лучше. Поэтому и находится на первом месте. Могло сложиться по всякому, но общая картина игры говорит о том, что хозяева сильнее. У них больше квалифицированных исполнителей, а самарцы хороши командной игрой. У них много интересных, созидательных ходов, но нет таких футболистов, как Кордоба или Сперцян.

- Есть ощущение, что они задержатся наверху?

- Конечно. Они играют в тот футбол, который они понимают, который им доступен и приносит положительные эмоции, потому что они набирают очки. Это дает основание говорить, что это хорошая команда.

- Кордоба провел сильный матч. Для вас это лучший нападающий чемпионата, или все-таки Кассьерра больше нравится?

- Кордоба - один из сильнейших. А может и самый сильный форвард в РПЛ. По игре он мне больше импонирует. С точки зрения нападающего у него больше понятных индивидуальных действий.

- В следующем туре «Краснодару» играть с «Зенитом». Какие прогнозы?

- Думаю, «Зенит» у себя дома добьется победы. По крайней мере, больше возможностей для этого у питерцев.

Елена Григорьевская