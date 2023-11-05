Мостовой подвёл итоги матча между «Краснодаром» и «Крыльями Советов»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой подвёл итоги матча 14-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Краснодар» на своём поле оказался сильнее «Крыльев Советов».

Мостовой отметил, что его не удивил результат, хоть у «Крыльев» хорошая команда, но по итогу они все равно займут место в середине турнирной таблицы.

«В длинную дистанцию Самаре тяжело. «Краснодар» — молодцы: держатся и не упускают очки, где должны их забирать», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, что «Крылья Советов» остались на третьей строчке в турнирной таблице, но соперники ещё не сыграли в этом туре.