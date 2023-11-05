Дзюба — в стартовом составе «Локомотива» на дерби со «Спартаком»

Московский «Локомотив» назвал стартовый состав на предстоящую игру 14-го тура чемпионата России против «Спартака».
С первых минут главный тренер «железнодорожников» Михаил Галактионов решил выпустить следующих игроков: Лантратов (вр), Ненахов, Фассон, Морозов, Самошников, Тикнизян, Баринов, Куликов, Миранчук, Глушенков, Дзюба.
Начало матча «Локомотив» - «Спартак» запланировано на 19:30 по столичному времени. За всеми событиями встречи вы сможете следить в текстовой онлайн-трансляции, которую организует портал LiveResult.
Напомним, последняя очная игра команд завершилась победой «красно-белых» со счетом 4:2.
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