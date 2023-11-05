Файзуллаев отдал два ассиста за три минуты, принеся ЦСКА волевую победу над «Пари НН»

«Пари НН» и ЦСКА встретились в рамках чемпионата России по футболу. Матч 14-го тура РПЛ состоялся 5 ноября на стадионе «ВЭБ Арена».

Соседи по турнирной таблице встретились в Москве. ЦСКА в прошлом туре совершил невозможное – нанёс «Краснодару» первое поражение в сезоне, но опережал «Пари НН» всего на одно очко. Команда Сергея Юрана в этом сезоне смотрится очень серьёзно, побед в РПЛ даже больше, чем у «армейцев», так что на «ВЭБ Арене» ожидался матч напряжённый и, скорее всего, закрытый.

Первая догадка подтвердилось, а вот вторая – не очень. ЦСКА вроде отнёсся к сопернику серьёзно, начал с давления и опасного удара Мойзеса со средней дистанции (Нигматуллин парировал строго по центру ворот), но в дальнейшем будто сам себя усыпил. «Пари НН» отбивался полчаса, а затем кольнул в контратаке. Юлдошев открылся на диагональ, сам далее вырезал прострел слева на 11-метровую отметку. Набежавший Стоцкий пробил в штангу, от которой мяч оказался в сетке – 0:1.

«Армейцы» долго спорили, намекали на офсайд, но рефери в итоге гол засчитал. А ЦСКА не растерял силы и сравнял счёт сразу после споров. Заболотный покатил на Облякова, тот справа подрезал в центр, а Чалов с носка проткнул мимо Нигматуллина – 1:1. «Пари НН» решил вступить в конфликт с ЦСКА, ответив ещё быстрее. Прошло всего три минуты, пошёл навес слева, Каккоев и Трошечкин устроили две подряд скидки, а Виктор Александров ударом с метра замкнул дальнюю штангу – 1:2.

Такой темп, конечно, не мог долго продолжаться. Команды забили по сути всё, что создали, далее став играть куда осторожнее. В основном это касается «Пари НН», явно отошедшего в оборону. Держались нижегородцы неплохо, Нигматуллин спасал – потащил удар Облякова из-под перекладины, затем опередил Рошу в верховой борьбе. Казалось, что могут удержаться гости, но тут ЦСКА стрельнул в стиле матча – дуплетом.

За две минуты отличились Заболотный и Давила. Сначала Антон собирался замыкать кросс Файзуллаева, но опередил его Юлдошев. Автогол – 2:2. А затем уже Давила справился сам, опередив опять же Юлдошева, замкнув опять же кросс Аббоса Файзуллаева – 3:2. Вспышка ЦСКА стала решающей, на Сергея Юрана просто больно было смотреть в этот момент. Волевая победа «армейцев» позволила команде взлететь сразу на третье место. Правда, «Краснодар» и «Зенит» далековато.