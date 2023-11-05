Осинькин оценил игру «Крыльев Советов» в матче против «Краснодара»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о поражении от «Краснодара» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги.

«В первом тайме не могу сказать, что огромная разница была. У нас нормальное начало, до гола играли в неплохой футбол. Потом соперник имел преимущество, но не так много команд в Краснодаре будут играть», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Также Осинькин поздравил соперника с победой, отметив, что в текущем состоянии «Крыльям» было тяжело играть в активный футбол.

Напомним, что самарцы уступили в гостевой встрече 14-го тура со счётом 1:2. Подопечные Игоря Осинькина не смогли выиграть в последних шести матчах в рамках всех состязаний.