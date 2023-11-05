«Спартак» огласил стартовый состав на матч против «Локомотива» - Соболев остался на замене

«Спартак» огласил стартовый состав на матч 14-го тура Российской премьер-лиги против «Локомотива». Нападающий Квинси Промес начнёт игру с первых минут, а Александр Соболев остался на скамейке запасных.
Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Чернов, Дуарте, Рябчук, Зиньковский, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Медина, Промес.
Запасные: Селихов, Свинов, Классен, Зобнин, Умяров, Денисов, Лайкин, Мозес, Мартинс, Бонгонда, Соболев, Мелёшин.
Поединок начнётся в 19:30 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.
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