Тарханов: «Крылья Советов» вряд ли выдержат борьбу за медали»

Бывший наставник «Крыльев Советов» Александр Тарханов оценил шансы самарцев сохранить место в топ-3 Российской премьер-лиги.

«Команда молодая, поэтому нестабильная. Когда у тебя много молодых игроков, рано или поздно случится спад на несколько матчей. Думаю, «Крылья» вряд ли выдержат борьбу за медали», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

По его мнению, все московские коллективы имеют более крепкий состав, выразив уверенность, что каждая из них поднимется в турнирной таблице.

Напомним, что «Крылья Советов» опустился на четвёртое место в Премьер-лиге с 22 очками. Самарцы не смогли выиграть в последних шести матчах в рамках всех соревнований.