Бывший агент Писарского: «Я уверен, что сейчас Самара только и мечтает о том, как от него избавиться»

Бывший агент нападающего самарских «Крыльев Советов» Владимира Писарского Виктор Панченко резко высказался в адрес своего бывшего клиента.

Панченко отметил, что его слова о том, что переход форварда в самарский клуб был ошибкой, лишний раз подтвердились.

«Крылья Советов» играют в другой футбол, он там потерялся. Я уверен, что сейчас Самара только и мечтает о том, как от него избавиться», - приводит слова Панченко «РБ Спорт».

Напомним, что Писарский долго восстановливался от травмы и в текущем сезоне принял участие в семи играх, в которых смог отметиться одним забитым мячом.