Гурцкая: «Если Бонгонда оставишь в чистом поле, то убежит»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о вингере московского «Спартака» Тео Бонгонда.

«У Бонгонда есть качества, он выделялся в Бельгии, но в Испании застопорился, против него играть легко — если оставишь в чистом поле, то убежит», — цитирует агента портал «РБ Спорт».

В составе столичного коллектива 27-летний Бонгонда провел 17 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет одну результативную передачу.

Сегодня, 5 ноября, «Спартак» встретится с «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ. Начало поединка запланировано на 19:30 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.