ЦСКА забил «Пари НН» два гола подряд и превратил 1:2 в 3:2

В 14-м туре Премьер-лиги ЦСКА играет против «Пари НН». Уступив первом тайме (1:2), подопечные Владимира Федотова смогли перевернуть игру после перерыва, проведя две отличные атаки за какую-то минуту. Аббосбек Файзуллаев с левого края штрафной подавал на Антона Заболотного, и тот в борьбе с защитником головой забил мяч в сетку. В следующей атаке всё более-менее повторилось, только сейчас прострел Файзуллаева на дальней штанге замыкал Виктор Давила - 3:2.

«Пари НН» с третьего места стремительно рухнул на шестую строчку, и уже хозяева поля в тройке. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.