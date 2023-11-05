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Ивич оценил победу «Краснодара» над «Крыльями Советов»

05 Ноября 2023 • 18:06 Комментировать
Краснодар
2:1
Крылья Советов

Наставник «Краснодара» Владимир Ивич высказался о матче 14-го тура, в котором «быки» обыграли «Крылья Советов».

«Мы играли 90–95 минут с командой, которая не создала ни одного момента, кроме гола. У нас было три-четыре момента, мы забили два гола, попали в штангу, были ещё две хорошие возможности», — приводит слова Ивича «Матч ТВ». По мнению специалиста, тяжело провести матч против третьей команды турнирной таблицы, доминируя всю встречу.

Напомним, что «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1, оставшись на первом месте в РПЛ с отрывом в два очка от «Зенита».

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