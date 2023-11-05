Гурцкая оценил Медину в 1 миллион евро: «В Латинской Америке миллиард таких игроков»

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о трансфере парагвайского полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Не понимаю позицию Медины. Его цена миллион, в Латинской Америке миллиард таких игроков. Его более-менее хорошее качество — стандарты, но он подает хуже, чем Сперцян», — приводит слова агента «РБ Спорт».

26-летний Медина пополнил состав «Спартака» в июле этого года. За данного футболиста ЦСКА получил от «красно-белых» шесть миллионов евро.

В текущем сезоне Медина принял участие в 14 матчах во всех турнирах, забил два гола и записал на свой счет две результативные передачи.