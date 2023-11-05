Гранат: Матч «Зенита» и «Краснодара» не станет определяющим в борьбе за титул

Бывший игрок сборной России Владимир Гранат высказался о важности матча 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Не считаю этот матч определяющим в борьбе за чемпионство. Может быть, он будет определяющим в том, кто уйдёт на зимний перерыв на первом месте. «Зенит» со всеми соперниками в РПЛ фаворит дома», - приводит слова Граната «Чемпионат».

По мнению эксперта, «Краснодар» способен дать бой клубу из «Северной столицы» из-за своей дисциплины и умения играть по счёту.

Напомним, что «Зенит» примет «Краснодар» 11 ноября на «Газпром Арене». «Быки» на два очка опережает «сине-бело-голубых».