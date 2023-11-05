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Олусегун прокомментировал борьбу с «Зенитом» за лидерство в турнирной таблице РПЛ

05 Ноября 2023 • 17:59 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
11.11 19:30

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о борьбе с «Зенитом» за лидерство в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Форвард отметил, что в команде не думают о том, на какой позиции находятся «сине-бело-голубые».

«Фокус на нашем матче и мы играем, чтобы победить. Это наш настрой, мы не думаем о позиции в турнирной таблице, просто выходим побеждать», - приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

Напомним, что сегодня, 5 ноября, «Краснодар» переиграл «Крылья Советов» (2:1) и поднялся на первое место в турнирной таблице, опередив «Зенит», с которым встретится в следующем туре, на два балла. 

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