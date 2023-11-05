Гурцкая: «Рябчук — нормальный парень, но он не сильнее Хлусевича»

Известный агент Тимур Гурцкая высказался о защитнике «Спартака» Олеге Рябчуке, которого «красно-белые» приобрели в летнее трансферное окно.

«Рябчук — нормальный парень, но он не сильнее Хлусевича — ни в обороне, ни в атаке. «Олимпиакос» понял момент, когда сорвался защитник из «Сассуоло», и поднял цену», — приводит слова Гурцкая «РБ Спорт».

Рябчук начал сезон уверенным игроком стартового состава, однако в последних матчах стал оставаться на скамейке запасных.

В текущей кампании 25-летний защитник появился на поле в 11 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну голевую передачу.