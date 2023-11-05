Гурцкая: Джикия может чувствовать недоверие

Известный агент Тимур Гурцкая высказался о состоянии защитника столичного «Спартака» Тимур Гурцкая.

«Очень люблю Георгия. Может быть, случались какие-то косяки в матчах, но, возможно, он чувствует недоверие. Такого игрока тренеру надо держать как сторонника, футболист много сделал для команды», — рассказал эксперт в интервью «РБ Спорт».

Также Гурцкая раскритиковал главного тренера Гильермо Абаскаля, поскольку вся критика специалиста связана с отсутствием результатов и отговорками.

Напомним, что «Спартак» находится на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.