Гранат считает, что «Зенит» уйдёт на зимний перерыв лидером РПЛ

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился комментарием о борьбе за первую строчку в РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

«Думаю, что все же «Зенит» на зимний перерыв уйдет на первом месте. У них очень сильная команда, хорошая скамейка», — приводит слова Граната Rusfootball.

11 ноября «Зенит» и «Краснодар» сыграют между собой в рамках 15-го тура чемпионата России. Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.

Отметим, на данный момент «быки» лидируют в турнирной таблице РПЛ, сумев набрать 31 очко в 14 встречах. Подопечные Сергея Семака располагаются на втором месте, имея в своей копилке 29 баллов.