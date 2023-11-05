Орещук: «Краснодару» надо уйти лидером на зимний перерыв, чтобы выдохнуть»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о перспективах «Краснодара» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Краснодару» надо уйти лидером на зимний перерыв, чтобы выдохнуть, перевести дух. По возможности приобрести пару футболистов в основной состав, тогда «быки» смогут продолжить борьбу с «Зенитом», — приводит слова функционера «Матч ТВ».

Напомним, что после 14-ти туров «Краснодар» находится на первом месте в турнирной таблице, опережая «Зенит» на два очка. 11 ноября «сине-бело-голубые» примут «быков» на «Газпром Арене». До конца первой части сезона командам осталось провести четыре матча.