Гленн Бейл: «Думаю, с «Зенитом» реально конкурировать»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался о текущем положении самарского клуба в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что на команду не давит высокая позиция.

Нидерландец отметил, что «Крылья» в начале чемпионата хорошо сыграли против команд, которые находятся во второй половине турнирной таблицы, но не самым лучшим образом проявили себя в играх с «Зенитом» и «Краснодаром».

«Думаю, с «Зенитом» реально конкурировать, но если посмотрите на их скамейку, то поймете, как сложно конкурировать с такой командой, как «Зенит», - приводит слова Бейла «РБ Спорт».

«Крылья Советов» продолжают находиться в тройке лидеров.