Защитник московского ЦСКА Мойзес пропустит матча 15-го тура Российской премьер-лиги против воронежского «Факела» из-за перебора жёлтых карточек.

Бразильский футболист получил четвёртый «горчичник» в этом сезоне в концовке первого тайма матча против «Пари НН».

В текущем сезоне 28-летний футболист принял участие в 16 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Поединок заключительного тура первого круга между «Факелом» и ЦСКА пройдёт в Воронеже 11 ноября. Свисток о начале поединка прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Напомним, что «Факел» выиграл три последних матча в чемпионате, оказавшись сильнее «Спартака» (2:0), «Оренбурга» (2:1) и «Ахмата» (2:1).