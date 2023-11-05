Синицын: «Очная встреча «Краснодара» и «Зенита» всё расставит по своим местам»

Бывший игрок «Краснодара» Андрей Синицын высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

«Останется ли «Краснодар» лидером чемпионата до перерыва? Это будет решаться в Питере в матче с «Зенитом». Либо они увеличат отрыв, либо потеряют лидерство. Очная встреча все расставит по своим местам», — цитирует Синицына Metaratings.

После 14 туров «быки» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 31 очко. «Сине-бело-голубые» располагаются на второй позиции, отставая от кубанского коллектива на два балла.

Матч 15-го тура РПЛ «Зенит» - «Краснодар» пройдет 11 ноября. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.