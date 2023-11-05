Гленн Бейл - о поражении от «Краснодара»: «Их первый гол сделал всё сложнее, и это уже была не наша игра»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался о поражении от «Краснодара» (1:2) в матче 14-го тура Российской премьер-лиги.

Нидерландец отметил, что первый гол соперника получился сложным, поэтому пришлось форсировать события, из-за чего «быки» получили немного пространства.

«Мы должны были быстрыми атаками удерживать «Краснодар» подальше от наших ворот, но, конечно, их первый гол сделал все сложнее и это уже была не наша игра», - приводит слова Бейла «РБ Спорт».

«Крылья Советов» остались на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, однако ближайшие преследователи ещё не играли в этом туре.