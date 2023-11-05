Синицын — о «Зените»: «Не сказать, что они с какой-то лёгкостью набирают очки»

Экс-игрок «Краснодара» Андрей Синицын высказался о результатах «Зенита» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Возвращается ли «Зенит» к кондициям прошлого сезона? Тяжело судить, не сказать, что они с какой-то легкостью набирают очки. Лидеров нет, и поэтому не так просто даются очки», — приводит слова Синицына Metaratings.

После 14 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 29 очков.

В следующем туре «сине-бело-голубые» будут принимать «Краснодар», который с 31 баллом возглавляет турнирную таблицу чемпионата.