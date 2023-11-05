«Балтика» и «Зенит» повторили антирекорд сезона РПЛ по ударам

«Балтика» и питерский «Зенит» во вчерашнем очном матче повторили антирекорд текущего сезона по нанесённым совместно ударам по воротам, вещает Opta Sports. Так, обе команды на двоих в матче ударили по воротам 15 раз.

Особенно сфокусируем внимание на действующем чемпионе России: «Зенит» уже в пятый раз в текущем сезоне наносит 10 или менее ударов за матч. Притом, что за весь прошлый сезон у питерцев было лишь три таких случая.

Напомним, благодаря выездной победе в гостях «Зенит» со вчерашнего вечера взлетел на первое место турнирной таблицы РПЛ. Но в воскресенье питерцы отдали его «Краснодару» обратно.