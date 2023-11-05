Чалов и Александров обменялись голами - «Пари НН» всё равно ведёт в матче с ЦСКА

В эти минуты подходит к концу первый тайм матча 14-го тура Премьер-лиги, в котором ЦСКА и «Пари НН» ведут борьбу за попадание в призовые места. На 33-й минуте Дмитрий Стоцкий головой вонзил мяч в сетку, замкнув навес с левого фланга. Нижегородцы на время ворвались в топ-тройку команд лиги, но спустя четыре минуты пропустили в ответ. Иван Обляков получил мяч на правом фланга, подготовил навес и доставил мяч к линии вратарской, где Фёдор Чалов едва его коснулся, но отправил в левый угол ворот - 1:1. Практически ответная атака, и снова оборона ЦСКА позволила противникам творить в штрафной всякие безобразия. «Пари НН» практически завел мяч в сетку, а последнее касание было у Виктора Александрова - 1:2. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.