Тарасов поделился ожиданиями от матча между «Локомотивом» и «Спартаком»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби между «железнодорожниками» и «Спартаком», которое состоится в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил, что посетит предстоящую встречу, от которой ждёт только хорошего футбола.

«Проблем хватает и у той и у другой команды, но, чтобы об этом говорить, надо быть в структуре клуба. Буду переживать за отдельных игроков, своих друзей», - приводит слова Тарасова «Чемпионат».

Столичное дерби состоится сегодня, 5 ноября. Свисток о начале поединка прозвучит в 19:30 по московскому времени.