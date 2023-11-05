«Пари НН» повёл в матче с ЦСКА и вышел на третье место в РПЛ

Перед началом матча ЦСКА - «Пари НН» в 14-м туре Премьер-лиги наставник гостей Сергей Юран сетовал на неудачные результаты команды в гостях. На протяжении трети встречи никто не мог отличиться, после чего нижегородцы провели результативную атаку. Размашистая комбинация с навесом в центр штрафной площади с левого фланга, и набежавший Дмитрий Стоцкий головой направил мяч в цель рикошетом от штанги, а застывший Игорь Акинфеев просто смотрел, как соперник открывает счет.

1:0, «Пари НН» выходит на третье место в таблице, соперник - пятый. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.