Агент Гурцкая: У «Спартака» нет готового решения по тренеру

Агент Тимур Гурцкая рассказал, почему московский «Спартак» не увольняет Гильермо Абаскаля.

Гурцкая отметил, что у «красно-белых» нет готового решения по тренеру, кандидатуру которого поддержали бы все руководители, ведь есть группа, которая будет советовать на должность рулевого иностранца.

«Говорится про карт-бланш, но по тревожным лицам руководства вижу, что зреет решение — команда идет не туда, надо Абаскаля убирать», - приводит слова Гурцкая «РБ Спорт».

После 13 проведенных игр подопечные Гильермо Абаскаля занимают восьмое место в турнирной таблице. Сегодня, 5 ноября, их ожидает столичное дерби против «Локомотива».